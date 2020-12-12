أب كندي يقوم بوشم نسخة مشابهة لوحمة ضخمة موجودة على جسد ولده.. صور

قام أب كندي بمواساة طفله المدعو "ديريك برو" الذي يمتلك وحمة كبيرة الحجم على بطنه تسبب له الاستياء، بوشمه نسخة طبق الأصل من وحمة ابنه على جسده.

وأمضى الأب أكثر من ثلاثين ساعة من الألم ليتمكن من الحصول على نسخة مشابهة من الوحمة المزعجة لطفله الصغير البالغ من العمر ثماني سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Derek Prue Sr., a dad from Alberta, sat through 30 hours of tattoo pain so that his son would feel better about his birthmark.https://t.co/a8rpuco3I6 pic.twitter.com/sIRQ5RrCc9 — BabyAlbertaYoda (@AlbertaGrogu) December 12, 2020

​وقال والد برو إنه قرر القيام بهذه الخطوة عندما أراد ابنه الذهاب إلى المسبح برفقته مرتديا القميص ليتمكن من إخفاء تلك الوحمة.

وأضاف بن ابنه رغم صغر سنه كان واعيا لما قد يتعرض له من تنمر بسبب مظهر الوحمة فحاول دائما إخفاء بطنه، الأمر الذي دفعه لتحمل كل آلام الوشم كي لا يبقى ولده حزينا.

Dad gets massive tattoo to match his son's birthmark https://t.co/kXK5Y7LNSj pic.twitter.com/xoIbThwz81 — New York Post (@nypost) December 12, 2020

​وقال الأب للصحيفة، إن الأبوة هي أكثر بكثير من وضع اسمك ليتوسط اسم ولدك الثلاثي، بل علينا دائما دعمه ومساعدته في تحسين مشاعره والوقوف إلى جانبه كي لا يبقى وحيدا.

وأما بالنسبة لديريك فقد بين مدى ارتباكه عنما قامت والدته بالتقاط صور للوحمة الموجودة على بطنه، لكنه لم يتخيل أبدا أن والده سيقدم على فعل ذلك من أجله، لكنه الآن سعيد جدا لاشتراكه مع والده بنفس العلامات، وهو اليوم قادر على الذهاب إلى المسبح دون حاجته لارتداء القميص أبدا.