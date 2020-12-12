أكثر من 15 ألف عمل جراحي على مدار 67 عاما.. جراح يسجل اسمه في موسوعة "غينيس".. صورة

تمكن جراح يبلغ من العمر 93 عاما من قيرغيزستان، من تسجيل اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد عمله في مجال الجراحة لمدة 67 عاما و 181 يوما.

وحصل الجراح مامبيت ماماكييف، على دبلوم شخصي من الموسوعة يوثق رقمه القياسي كأطول جراح قضى وقتا طويلا في غرف العمليات.

وبسبب تفشي جائحة "كورونا" قام القائمون على الموسوعة بإرسال الوثيقة عن طريق البريد السريع للجراح، بحسب ما نشر المركز الجراحي الوطني على صفحته الخاصة على "فيسبوك" حيث ظهر الجراح ومعه شهادة الموسوعة.

وفي 29 فبراير من هذا العام قضى الجراح 67 عاما و181 يوما في مهنته، مجريا أكثر من 15 ألف عملية جراحية بالإضافة لأكثر من 100 ألف استشارة طبية في أمراض خطيرة.

بالإضافة لنشره لعدد من الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالتشخيص والعلاج.

يذكر أن الجراح من مواليد 1927 في قرية كيريج طاش بمنطقة إيسيك كول، في قيرغيزستان.