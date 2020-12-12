مادلين طبر تكشف سرا عن خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني ودور زينة عاشور

أجابت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على سؤال طرح عليها خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حول الخلاف الأخير بين الفنانة دينا الشربيني والنجم عمرو دياب.

قالت مادلين، "دينا تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها، أنا أعلم صعوبة الزواج لو أنه أقدم على ارتباط شرعي بها، سيكلفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته زينة عاشور، هي سيدة عظيمة أنا أحترمها جدا، ولكن هذا هو القانون البريطاني".

وأضافت: "نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو أيضاً. أعتقد أنهما سيجدان حلا وسطا بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به".

واختتمت طبر بالقول: "أدعوا لهما بالتوفيق، فأنا أحب جداً قصص الحب، وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل "يوم التلات" و"برج الحوت".

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وكانت مصادر إعلامية كشفت عن وقوع شجار بين النجم المصري عمرو دیاب، وحبیبته الفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة عمرو دياب، بدينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفنىي في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".