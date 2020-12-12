سمير غانم يتحدث لأول مرة عن فنانة مصرية وصفها بـ"لهطة القشطة"... فيديو

قال الفنان المصري، سمير غانم، إنه "بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائماً.

وأكد سمير غانم، خلال برنامج "السيرة" عبر شاشة dmc، أنه "خجول جداً والوحيدة التى وقف أمامها الفنانة مديحة كامل، وعاكسها قائلا لها: "إنتي زي القمر وردت ميرسي الله يخليك"، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.

وتابع: "كنت أذهب للكلية لأرى الفنانة زبيدة ثروت، فهي (لهطة القشطة)، فالمرأة مهمة في وجود حياة الرجل، وأصبحت متواجدة على السوشيال ميديا أكثر من الرجال".

وتحدث سمير غانم، خلال اللقاء، عن أصوله الصعيدية، لافتا إلى أن "الصعايدة دمهم خفيف للغاية"، على حد تعبيره، مضيفا: "في بعض المسلسلات لما بلبس الجلابية الصعيدي ببقى نسخة طبق الأصل من جدي".

وأضاف أن "والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، المسؤول عن حل الخلافات بين القبائل"، موضحا أنه في صغره حضر مع والده بعض جلسات الصلح بين القبائل، مضيفا: "والدي كان ظابط صارم جدا في شغله، وفي البيت له هيبة طبعا، ولو حد فينا كان تعب أو حصله حاجة مينامش.. كان عنده إحساس كبير بالمسؤولية.. عمره ما إيده اتمدت علينا وإحنا صغيرين، إلا لو في غلطة جامدة كان يمسك الواحد فينا من إيده كده ويكلمه ويكون بيضغط عليها.. قرصني كتير في إيدي بالمسكة دي".

وأشار غانم، إلى أنه في بداية مسيرته الفنية، وبعد تكوين فريق ثلاثي أضواء المسرح، كان يمر بفترة صعبة، قائلا: "في يوم كنت قاعد متضايق، وأمي وقتها كانت عيانة بس شافتني وأخدت بالها فقالت لي مالك قولتلها نفسي اشتغل كده زي نور الشريف، كان وقتها متوهج وبيجيله شغل دايما، قالتلي أنا داعيالك وهتشوف، والله العظيم تاني يوم جالي أوردرات فيلمين ورا بعض".

الجدير بالذكر، أن "آخر أعمال سمير غانم كان مسرحية "الزهر لما يلعب"، وشاركه البطولة كل من وشيرين، وطارق الإبياري، وإيمي طلعت زكريا، ومن إخراج طارق الإبياري، وإنتاج وتأليف أحمد الإبياري.