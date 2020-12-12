فيفي عبده تكشف لأول مرة المرض الذي أصابها ويمنعها من الظهور... فيديو

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، تفاصيل حالتها الصحية بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها، مؤكدة أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، ولكنها كانت تخفي حقيقة مرضها عن الجمهور حتى لا تثير القلق.

وأضافت فيفي عبده، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، "مكنتش عايزة أقول وكنت بطلع لايف بس لما اتحسنت شوية أعلنت، أنا مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلي وألمها فظيع جدا، مكنتش بطيق أتكلم مع حد، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهوري، وأنا مش عيانة للدرجة دي، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".

وتابعت: "كل مرة كنت بقول للجمهور أنا طالعة أونلاين ومكنتش بطلع فالجمهور حس إني كدابة، فكان لازم أقولهم إني تعبانة فعلا، أنا مش عيانة للدرجادي هو بس رجليا بالنسبة للرقص اللي كنت بعمله في البيت أو الحاجات دي لكن أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة، هما هولوا الموضوع أوي".

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أثارت قلق جمهورها، بنشرها مقطع فيديو لها أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية، وأنها لم تخبر جمهورها بذلك، وأنها تحبهم كثيرًا، مطالبة إياهم بالدعاء لها بالشفاء.

كما كشفت، من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمتها المرضية التي تعرضت لها مؤخراً، موضحة أنها عانت من آلام في الظهر.