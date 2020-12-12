حسين فهمي يكشف عن وضعه لطقم أسنان وتعرضه للتحرش داخل مصعد... فيديو

كشف الفنان المصري، حسين فهمي، عن أسرار جديدة تتعلق بحياته، منها استخدامه حاليا لطقم أسنان، والفنانة التي أحبها وفشل في الزواج منها.

وأثناء استضافته، أمس الجمعة، في برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، لم يفصح حسين فهمي بصورة مباشرة عن تركيبه طقم أسنان، ولكن بعد أن طلب منه عمل بالون بواسطة علكة، عقابا على رفضه الإفصاح عن أكثر ممثلة رائحة فمها سيئة.

وعندما تلقى فهمي عقاب عمل بالون بالعلكة، أعرب لمقدمة البرنامج، الدمية "أبلة فاهيتا" عن مخاوفه من أن طقم أسنانه قد يقع بسبب طلبها منه.

كما تحدث حسين فهمي في البرنامج عن واقعة تعرضه للتحرش اللفظي والجسدي من جانب مجموعة من النساء أثناء تواجده بداخل مصعد، وقال إنه استدعى أفراد الأمن وقتها لحمايته منهن.

وأشار الممثل المصري إلى أن الممثلة الإيطالية، صوفيا لورين، "عاكسته" من قبل، وأنه اعتاد على "المعاكسات" منذ أن كان عمره 16 عاما.

كما أفصح عن أن أكثر فنانة كان يحبها، لكنه لم يكن يستطيع الزواج منها هي الممثلة المصرية، نجلاء فتحي التي شاركته بطولة العديد من الأفلام السينمائية.

ورغم أن حسين فهمي فلت من عقاب عدم الإجابة عن ذلك السؤال، إلا أنه وافق على فعله، وهو تقبيل "أبلة فاهيتا".

كما كشف حسين فهمي لبرنامج "أبلة فاهيتا" أن أغرب موقف تعرض له من جانب المعجبات، هو عندما دخل غرفته في أحد الفنادق، ووجد معجبة نائمة في سريره، الأمر الذي جعله يطلب الأمن فورا لإخراجها.