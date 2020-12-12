إلهام شاهين تكشف سر تراجعها عن الاعتزال.. فيديو

أكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، أن "جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في "حظر تجول" شجعتها على استكمال مسيرتها الفنية".

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات تليفزيونية، إنها "قدمت عدداً كبيراً من الأعمال التي تم تكريمها عنها"، مشيرة إلى أنها "كانت قد فقدت الثقة في الأعمال السينمائية الحالية، فلم تجد عملا سينمائيا يستحق المشاركة فيه، مما أوصلها إلى التفكير في الاعتزال، ولكنها بعدما قرأت سيناريو فيلم "حظر تجول" وجدت أنه يقدم فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيراً على تقديم أعمال فنية تناقش عدداً من القضايا المهمة".

وتابعت أن "المخرج أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل، وكانت تريد إنتاج هذا العمل ولكن تعثر الأمر"، مشيرة إلى أنها "تهدي تلك الجائزة التي حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر"، مؤكدة أنها "لا تخجل مطلقا من تقديم شخصيات كبيرة في السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير".

وفازت إلهام شاهين، بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "حظر تجول"، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر"، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.