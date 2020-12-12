بلقيس: لا يمكن لفنانات الخليج ارتداء ملابس مايا دياب.. والأخيرة ترد

ردت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، اليوم السبت، على تصريح للمطربة اليمنية، بلقيس فتحي، بشأن ملابسها.

وقالت بلقيس فتحي عن مايا دياب في لقاء مع برنامج "شربل يستقبل"، أمس الجمعة، عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الأخيرة "متعددة المواهب، لكن أسلوبها في اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها، ونحن نتقبّله عليها وقد يكون مقبولاً ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأي فنانة في منطقة الخليج أن تفعل مثلها".

وأوضحت بلقيس فتحي أن المجتمع الخليجي منفتح بحدود، لافتة إلى أن أسلوب اللبس الذي يعتبره البعض مقبولا في بلاد عربية، قد يعتبر في الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعي والجميع يتقبّل ذلك.

وردت مايا دياب على تصريحات بلقيس فتحي بشأن ملابسها بإعادة نشر مقاطع من حديثها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: "أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير بحبك وبحب صراحتك وصدقك وتحية لك ولكل بنات الخليج".

أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير وبحب صراحتك وصدقك وتحية إلك ولكل بنات الخليج @BalqeesFathi https://t.co/hE1xsTHTNg — Maya Diab (@mayadiab) December 12, 2020

​من ناحية أخرى، صرحت بلقيس فتحي لبرنامج "شربل يستقبل" أنها ترشح الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، لكي تجسد شخصيتها في عمل يروي سيرتها الذاتية.

وتابعت أنها أعجبت بأداء نجيم في مسلسلات تلفزيونية، من أبرزها مسلسل "خمس ونص".

وعن رأيها في نادين نجيم، قالت بلقيس فتحي: "أحبها جدا رغم أي هجوم أو كلام يمكن يقال عنها، هي تقنعني، وأراها حالة خاصة، كاريزما خاصة، جمالا خاصا وحضورا خاصا، اعترض من اعترض ووافق من وافق".