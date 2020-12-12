تامر حسني يصدم مصطفى قمر.. فيديو

نشر الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو له مع الفنان مصطفى قمر.

وظهر تامر حسني، في الفيديو، وهو يغني بصوت الأخير بطريقة "مميزة" صدمت قمر وأبدى إعجابه بمقدرته على تقليد طريقته في الغناء وطبقة صوته.

وعلق تامر على الفيديو قائلا: "القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان وعقبال حفلاتنا مع بعض".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

يذكر أن آخر ما طرحه تامر حسني كانت أغنية "نفس النهاية" والتي حققت نجاحا كبيرا جدا، حيث كسرت حاجز المليوني مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

من ناحية أخرى، أثار تامر، الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أن أعلنت زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل انفصالهما من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ليرد عليها برسالة مؤثرة جعلها تبادر بالرد عليه بالاعتذار عما بدر منها.