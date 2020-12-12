ضجة في الوسط الرياضي بمصر.. ميدو يرد على شتائم تلقاها بسبب صورته مع الخطيب

أثار نجم الزمالك السابق والإعلامي المصري أحمد حسام "ميدو"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة تجمعه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ونشر ميدو، عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه مع الخطيب على يخت معلقاً: "في البحر مع بيبو".

في البحر مع بيبو pic.twitter.com/MOomFMCYas — Mido (@midoahm) December 11, 2020

وخرج ميدو، عن صمته، في اول تعليق، على الهجوم الذي تعرض له، وقال عبر "تويتر"، اليوم السبت، "صباح الخير، بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب، الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وأن احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الإلكترونيه والتريندات، الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك".

صباح الخير..بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب..الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات..الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك pic.twitter.com/QIrdOvmDia — Mido (@midoahm) December 12, 2020

وأضاف: "على فكره لو شفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه وده اللي اتربيت عليه إني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ وده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا أي حد اجتهد وأخلص لبلده ولعائلته".

على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه وده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ وده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته.. — Mido (@midoahm) December 12, 2020

​​وتباتينت الآراء بشأن تلك الصورة، فقد اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة لنبذ التعصب، فيما اعتبر البعض الصورة بمثابة خيانة لجمهور الزمالك، خاصة أنه يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي بعد حل مجلس إدارة النادي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة.