طريقة مبتكرة لتنظييف الشواطئ آليا... فيديو

تمثل شواطئ البحار متنفسا للبشر على اختلاف أجناسهم، حيث يتوافدون إليها في فصل الصيف بحثا عن المتعة والاسترخاء، لكنها تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التلوث الناتج عن مخلفات استخدامها.

ونتيجة الزحام الذي تشهده بعض الشواطئ تتراكم المخلفات بصورة عامة والبلاستيكية بصفة خاصة على طول الشاطئ لتصبح مصدرا تلوث بصري لروادها وسببا من أسباب تلوث البيئة وخاصة المياه.

Dirty beaches no more! This machine cleans debris with ease pic.twitter.com/ICeJuHo7Jr — Tech Insider (@techinsider) December 12, 2020

ولذلك تبذل إدارات الشواطئ جهودا كبيرا لتنظيفها بصورة دورية لمنع تراكم تلك المخلفات، لكن تنفيذ ذلك يدويا يتطلب مجهودا كبيرا ويكون ذو تكلفة عالية.

ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني، مقطع فيديو، قال إنه يرصد طريقة عمل آلية مبتكرة يمكنها تنظيف الشوارع آليا دون تدخل الشر إلا في أضيق الحدود.

وتشبه فكرة عمل تلك الآلة طريقة عمل الجرافات، لكنها تتميز بامتلاكها تصميم يمكنها من فرز مكونات التربة واستخراج المخلفات منها ونقلها إلى حقيبة خاصة يتم التخلص منها لاحقا.