رئيس "الهلال السعودي" سامي الجابر يتلقي هدية خاصة في عيد ميلاده... صورة

تلقى رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، سامي الجابر، مفاجأة في عيد ميلاده الـ48، أمس الجمعة.

وزار لاعبو النادي المحترفين الأجانب، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبروفي أندريه كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والكوري الجنوبي يانغ هيون سو، بزيارة سامي الجابر في منزله، وأحضروا معهم كعكة كبيرة بمناسبة عيد ميلاده.

وتم تصميم الكعكة من عدة أدوار، يعلوها مجسم لسامي الجابر وهو يرتدي زي المنتخب السعودي، بينما يظهر على قاعدة الكعكة الرقم المفضل لسامي الجابر حين كان لاعبا.

من جانبه، شارك سامي الجابر صورة له مع لاعبي نادي الهلال الأجانب، وكعكة عيد ميلاده، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغرد معها: "سعدت كثيرا بالزيارة والهدية الرائعة من أبطال آسيا. نستحق في المدرج الهلالي الفخم هدايا أكثر هذا الموسم وأنتم تستطيعون".

سعدت كثيراً بالزيارة و الهدية الرائعة من ابطال آسيا.

نستحق في المدرج الهلالي الفخم هدايا أكثر هذا الموسم وأنتم تستطيعون 💪🏻💙@18andrecarrillo @BafGomis @HyunJjhshs20 @Alhilal_FC pic.twitter.com/YJd5twjZxv — سامي الجابر (@SamiAlJaber) December 11, 2020

كما احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد سامي الجابر، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة المملكة العربية السعودية سامي الجابر الذي لعب في 4 بطولات كأس العالم متتالية".

ويعتبر سامي الجابر هو أول لاعب سعودي يحترف بالدوري الإنجليزي، عندما انتقل إلى صفوف وولفرهامبتون في عام 2000، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني.