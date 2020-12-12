في سماء العرب... مشهد رائع يمكن رصده بالعين المجردة خلال ساعات

تشهد سماء العالم العربي ظاهرة فلكية، يمكن رؤيتها بالعين المجردة بعد ساعات قليلة.

ويقترن الهلال قبل شروق شمس غد الأحد بحوالي ساعتين مع كوكب الزهرة "رمز الحب" بالأفق الشرقي في مشهد بديع، يعتبر فرصة مثالية للتصوير، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

والقمر والزهرة هما أكثر الأجسام لمعانا في قبة السماء بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما خلال عملية الاقتران مع بداية ضوء الصباح بالعين المجردة.

كذلك، وفي ظاهرة أخرى، سيمر القمر أمام كوكب الزهرة في ظاهرة تسمى الاحتجاب والتي تكون في العادة مرئية في جزء صغير من سطح الأرض نظرا لأن القمر أقرب إلى الأرض مقارنة بالأجسام السماوية الأخرى.

ويتيعن على الراصد أن يكون في المكان الصحيح على الأرض لرؤية الاحتجاب، والذي سيحدث في غرب أمريكا الشمالية وهاواي وشمال المحيط الهادئ وشمال شرق روسيا، ولا يمكن مشاهدته في الوطن العربي.