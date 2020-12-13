إعلام: مصارد مقربة تحسم الجدل حول طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

علق مصدر مقرب من الفنان تيم حسن والإعلامة وفاء الكيلاني، أمس السبت، على مزاعم طلاقهما.

ونقل موقع "في الفن"، عن المصدر المقرب منهما، نفية طلاق الفنان تيم حسن والإعلامة وفاء الكيلاني، مؤكدا أنهما "لم ينفصلا ولا صحة لكل الشائعات التي انتشرت عنهما الفترة الماضية".

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.

ونشر باسيل عبر صفحته على "إنستغرام"، صورة للثنائي وكتب معلقا: "أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه".

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ آيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ولدين من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد، وفهد.