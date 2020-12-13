سمير غانم يكشف سرا جديدا بشأن عادل إمام ومحمد صبحي... فيديو

كشف الفنان المصري، سمير غانم، الفرق بين كوميديا الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير محمد صبحي.

وقال سمير غانم، خلال لقائه ببرنامج "السيرة" على قناة "دي إم سي"، "بقع من الضحك لما بقعد مع عادل بعيدا عن التمثيل".

وأضاف: "محمد صبحي ممثل رائع وقوي جدا ولما بيقلد مبارك بيبقي غير طبيعي وياخد فيه أوسكار، وأحس أنه ممثل الأدوار الصعبة وقادر يعمل كوميدي".

وأوضح، سمير غانم، أنه "لم يعتبر نفسه منافسا لفنان آخر، وكان دائما يعتقد أن لكل فنان لونه وجمهوره، وكان هذا رأيه عن بعض نجوم الكوميديا في أجيال مختلفة" قائلا: حمدي الميرغني: "أرى فيه شيئا مني والشكل الخاص بي في الكوميديا، والإفيهات السريعة، ويضحكني من هذا الجيل أيضا علي ربيع وأوس أوس".

وأضاف: "ومن جيل سابق، يضحكني أحمد حلمي، ويشعر من يشاهده بدراسته لفن الكوميديا، وأيضا أحمد مكي بطريقته المختلفة، كما لا أنسى لمحمد هنيدي وعلاء ولي الدين موقفا في المسرح. بالإضافة إلى أشرف عبد الباقي ربما يقدم الآن الكوميديا الخفيفة، وهو يجيد التمثيل الكوميدي والتراجيدي في نفس الوقت، ويعود له الفضل في اكتشاف أجيال جديدة".