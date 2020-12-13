سمير غانم يكشف لأول مرة تفاصيل زواجه من صومالية ووصيته إلى أزواج بناته

كشف الفنان المصري، سمير غانم، "كواليس وتفاصيل زواجه الأول من امراة صومالية"، قائلا: "كانت ست جميلة وبنت حلال".

وتحدث سمير غانم، خلال لقائه ببرنامج "السيرة" على قناة "دي إم سي"، عن زيجاته وقال "كانت زوجتي الأولى من فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.

وتابع: "أما زوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي وكانت سيدة عظيمة وكان مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج، أما الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال، ودلال عبد العزيز أسطورة والأمر الذي نجح زواجنا أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها.

كما كشف الفنان المصري عن وصاياه للإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن رداد، قبل زواجهما من ابنتيه دنيا وإيمي، قائلا: "أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض، وجعلت دلال عبد العزيز هي التي تدير أمور الجوازتين لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة".

وتابع: "مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان، ولكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد لأن إيمي كانت مترددة وتروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة".

وأضاف سمير غانم: "قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي فرد عليا قاللي دي في عنيا قلت هي دي وصيتي، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له أنه ياخد باله منها".