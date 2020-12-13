بعد وفاة نجم الكرة الإيطالية... سرقة منزله يوم دفنه

أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم أمس السبت، بتعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي للسطو، وذلك خلال جنازته التي أقيمت الأسبوع الفائت بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم والمشاهير.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" نقلا عن مصادر خاصة أن منزل النجم الايطالي باولو روسي تعرض للسطو.

وأضافت المصادر أن زوجة روسي، فيديريكا كابيليتي، عادت من الجنازة لتجد منزلهما في توسكانا قد تعرض للاقتحام والسرقة.

وأشارت الزوجة أن المفقودات هي عبارة عن ساعة يد ومبلغ نقدي كبير.

وأقيمت جنازة لاعب كرة القدم في مدينة فيتشنزا شمال شرقي البلاد بعد وفاته يوم الخميس عن 64 عاما.