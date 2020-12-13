عاصي الحلاني ونجله "الأفضل" في مهرجان "نجم العرب" ورسالته "بيروت مابتموت"... صورة وفيديو

ونشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور وعلق عليها قائلا:

الصورة لاقت إعجابا كبيرا من محبي الفنان والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة لما حملته هذه الرسالة من صرامة وقوة وخصوصا في ظل الوضع المعيشي والاجتماعي الحالي.

"يا تراب من ياقوت يا مزينة البيوت ومكللة بالغار بيروت ما بتموت، بيروت ما بتموت".

ووفقا لتصويت الجمهور "حصد النجم عاصي الحلاني جائزة أفضل مطرب عربي، بينما نال نجله الوليد الحلاني جائزة أفضل مطرب صاعد، ومدير أعماله شريف ضياء جائزة أفضل مدير أعمال في الوطن العربي".

وأقيمت مساء السبت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

الف شكر لمصر والشعب المصري الحبيب الف شكر مهرجان نجم العرب على الجائزة و التكريم ويا رب دايماً اكون على قدر محبتكم 🙏 #مصر 🇪🇬 #القاهرة #عاصي_الحلاني #نجم_العرب #مهرجان_نجم_العرب pic.twitter.com/mNHuEjSWKI

وحمل عاصي الحلاني خلال كلمته التي ألقاها رسالة محبة وشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري، لوقوفه معه خلال الأزمات التي شهدها في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر ولبنان يعيشان بقلب واحد.

وأكد "الحلاني" أن تكريمه لم يأتِ من فراغ، لكن نتيجة جهد كبير ومتواصل.

وكان عاصي الحلاني، قد أحيا حفلاً غنائياً ضمن حفلات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، والتي أقيمت فعالياتها خلال تشرين الأول /أكتوبر الماضي، كما أهدى الحلاني الشعب المصري فيديو كليب أغنية جديدة حملت اسم "أيوة يا مصريين" التي طرحها تزامناً من الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي شهر يونيو/ تموز الماضي، طرح عاصي الحلاني فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "رجعتيني لبدايتي" عبر "يوتيوب"، من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، وأما نجله الوليد، فكان آخر أعماله فيديو كليب بعنوان "قالتلي" من كلمات وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وأشرف على إخراج الكليب أحمد المنجد