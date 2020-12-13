مذيعة تونسية تصاب بألم مفاجئ على الهواء... والقناة تصدر بيانا

فوجئ متابعو نشرة أخبار الثامنة مساء على القناة الوطنية الأولى في تونس، بتعرض مذيعتها لألم على الهواء.

وتوقفت المذيعة، درة الضاوي، عن الاستمرار في قراءة نشرة الأخبار، وهو ما أدى لانقطاع البث.

وأصدرت القناة الوطنية الأولى بيانا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الذي أعلنت فيه أن "الانقطاع الذي حصل يوم الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري على مستوى نشرة الأخبار الرئيسية، سببه وعكة صحية تعرضت لها بصفة فجئية الزميلة الصحفية مقدمة الأخبار درة الضاوي".