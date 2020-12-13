مستخدمو "آيفون" يشكون من عيب في الرسائل الواردة

زادت شكاوى العديد من مستخدمي هواتف "آيفون" من عدم تلقيهم إخطارات بشأن الرسائل الواردة إليهم.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، كتب موقع "ماك رومرز" عن زيادة الشكاوى حول ذلك العيب، في الهواتف الحديثة "آيفون 12" و"آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني"، وكذلك في الهواتف الأقدم.

ويرجح موقع "ذا فيرج" أن المشكلة سببها الرئيسي هو نظام تشغيل "آي أو إس 14"، مستبعدا أن يكون تحديث "آي أو إس 14.3" في يده الحل.

وحاول بعض المستخدمين إيجاد حلولا سريعة لمشكلتهم، مثل إيقاف تشغيل الرسائل على حاسوب "ماك"، أو حذف جهات الاتصال وإعادة إضافتها، فيما لاحظ البعض منهم أنهم يتلقون الإشعارات إذا فرضوا إغلاق تطبيق الرسائل تماما في كل مرة بعد إرسالهم رسالة نصية، وفي حالات أخرى، لا تحدث مشكلة الإشعارات المفقودة إلا للمحادثات المثبتة.

وعبر المستخدمون الذي يعانون من المشكلة عن خيبة أملهم، لأن شركة "آبل" لم تصدر إصلاحا شاملا لها حتى لحظة كتابة هذه السطور، باعتبارها عيب أساسي، وقد تسبب إحراجا بين الأزواج والأصدقاء عندما تبقى الرسائل على هواتفهم لساعات دون أن يعرفوا أنهم تلقوها منهم.

وتواصل موقع "ذا فيرج" مع شركة "آبل" لحصول على مزيد من المعلومات حول حالة هذا العيب وخطط الشركة لحله.