فنان مصري كبير يكشف لأول مرة فقدانه البصر وظهوره ككفيف أمام محمد رمضان

كشف الفنان المصري الكبير، صبري عبد المنعم، عن "عملية جراحية بعينيه في أحد مستشفيات القاهرة، لإعادة البصر إليه بعد فقده لفترة مؤقتة".

وأكد عبد المنعم، في تصريحات مع صحيفة "الوطن"، أنه "تماثل للشفاء وعاد يرى بعينيه مرة أخرى"، موضحا أنه "كان مصابا بحالة مرضية نادرة تفقده الرؤية بشكل مؤقت منذ طفولته، ولكن بعد إجراء العملية الجراحية أصبح بصحة جيدة، ويعد الجمهور بتقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة".

وشارك صبري في عدد من الأفلام السينمائية مع كبار المخرجين والفنانين مثل "الحريف، البداية، البيضة والحجر، الجبلاوي، جوبا، الشبح، على جنب يا أسطى، لمح البصر والراجل الغامض بسلامته"، ووصل رصيد الفنان صبري عبد المنعم في مشواره الفني ما يقارب الـ500 عمل ما بين السينما والمسرح والدراما التفزيونية.

يذكر أن آخر ما قدمه صبري عبد لمنعم في السينما كان فيلم "قلب الأسد" مع الفنان محمد رمضان، وظهر فيه بدور كفيف، ليكشف فيما بعد أنه كان فاقدا البصر بالفعل في أثناء التصوير.