عمال ينهبون مصنع آيفون بسبب تأخر الرواتب... فيديو

قام موظفون بنهب مصنع نارسابورا في الهند حيث يتم تصنيع أجهزة "آيفون"، وهم في حالة غضب من تأخر الرواتب.

الشرطة جمعت صور كاميرات المراقبة وستقوم قريبا باعتقال بعض المشتبه بهم، ويقع المصنع على بعد حوالي 60 كم من بنغالورو، وفقا لــ"indianexpress" .

وتعرض مصنع "نارسابورا" التابع لشركة "ويتسرون" ، وهي شركة مقرها تايوان تصنع الأجهزة للعديد من الشركات بما في ذلك "أبل"، للنهب من قبل موظفين ساخطين يوم السبت.

وقال مسؤولو شرطة منطقة كولار إن الموظفين غير راضين عن الرواتب المتأخرة، وتم البدء بالتحقيق.

وفي حديثه إلى وكالة "Indianexpress" ، قال "كولار SP كارثيك ريدي" أحد المتواجدين خلال الحادثة:

"طالب الموظفون بالدفع معلقا لبضعة أشهر والتقوا بمسؤولي إدارة الموارد البشرية يوم السبت. بعد ذلك ، هاجم عدد قليل من الموظفين المكتب وألحقوا أضرارا بمباني المكتب وأثاثه ".

Alleging unpaid salaries, workers vandalize iPhone manufacturing unit near Bengaluru pic.twitter.com/pbW6xAwA0I — The Indian Express (@IndianExpress) December 12, 2020

وبحسب مصادر في الشرطة، فقد قام الموظفون بإتلاف الأثاث وأجهزة الكمبيوتر ومعدات المصانع، حاولوا إشعال النار في سيارتين تابعتين للشركة وإلحاق أضرار بأربع سيارات أخرى كانت متوقفة في ذلك الوقت. ومع ذلك ، فقد علم أن معظم الأضرار كانت في مناطق المكاتب الأمامية وأن أرضيات المصنع لم تتضرر.

ووعدت الشركة المصنعة لـ "آيفون" بـ" الحماية" من قبل الحكومة بعد أن حطم عمال غاضبون مصنع في الهند بسبب تأخر الراتب.