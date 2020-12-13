عبارة عنصرية توقف مباراة كرة القدم وفيديو يوثق الحادثة

أثارت حادثة "اللفظ العنصري" التي شهدتها مباراة كرة قدم في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ردود أفعال عالمية واسعة، إذ اتهم فريق باشاكشهير التركي الحكم باستخدام لغة عنصرية للإشارة إلى مساعد مدربهم بيير ويبو.

وعقب اتهام حكم روماني بالعنصرية، تم وقف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في منافسات دوري أبطال أوروبا، وجاء بتفاصيل الحادثة وفقا "beIN SPORTS ":

"اتهام الروماني سباستيان كولتيسكو، الحكم الرابع في المباراة التي جمعت بين باريس سان جرمان وإسطنبول باشاك شهير، بإطلاق "عبارات عنصرية"، ما دفع إلى انسحاب الفريق التركي مساء الثلاثاء (08 كانون الأول/ ديسمبر) من الملعب متبوعا بالفريق الفرنسي المستقبل".

وبعد نقاشات في خلية أزمة لاتحاد كرة القدم الأوروبي تم تأجيل المباراة إلى اليوم التالي.

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل شخصيا وطالب اتحاد كرة القدم الأوروبي بالرد "بإجراءات ضرورية" على التصريحات العنصرية ضد مساعد مدرب الفريق التركي المنحدر من الكاميرون.

لكن هل كانت لدى الحكم الروماني نية عنصرية فعلا؟ هذا ما يصعب الجزم به، لأن مفهوم "negru" الذي وصف به مساعد مدرب النادي التركي الكاميرون ليس ترجمة لكلمة الزنجي المهينة في اللغة الإنجليزية، بحيث توجد كلمة أخرى لذلك في الرومانية. فـ "Negru" تعني أسود وهي وصف لون محايد مثل مفهوم Black الذي تستخدمه أيضا حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

في حديث مع المجلة الرياضية Gazeta Sporturilor الرومانية انتقد رئيس المجلس الروماني لمناهضة التمييز قائلا:

"الحكم كولتيسكو لا يعرف ببساطة أن تعبير negru عنصري دون إمكانيات تأويل إضافية".

"وهذا يكشف مستوى معرفته بحيث أنه غير مستعد تماما لما يتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم في قضايا العنصرية". ووزير الرياضة الروماني أعلن في اليوم التالي بعد المباراة المتوقفة في باريس أن:

"حالة كولتيسكو "حادثة متفرقة" لا تمثل الرياضة الرومانية".

وفي حين ظهر وسم #لاللعنصرية (#NoToRacism) بين أكثر الوسوم المتداولة عالميا، وعبر من خلاله سياسيون ومشاهير ولاعبو كرة قدم عن تضامنهم مع المدرب الكاميروني، إلا أن مغردين اغتنموا الفرصة لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الكيل بمكيالين" عند تنديد البعض بالعنصرية.

الجدير بالذكر "العنصرية من الحكم" موقف غير مسبوق وهذه واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا. توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي، الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة.