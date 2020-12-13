ضجة في الكويت بسبب شوق الهادي... فيديو

تسببت الممثلة الكويتية، شوق الهادي، في ضجة كبيرة على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة في دولة الكويت بعد انتشار خبر خطوبتها من المدون الكويتي محسن نصار، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة على رحيل طليقها بدر الماص في حادث مأساوي والذي كان صادما لها.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها مع أصداقئها من النجوم، ودار في الفيديو محادثة عن مفاجأة سيتم الكشف عنها يوم الأحد القادم.

ويظهر في الفيديو أحد الأصدقاء وهو يقول "يوم الأحد شنو"، لترد شوق "يوم الأحد في مفاجأة"، بعدها تطلب شوق في الفيديو من محسن عدم الكشف عن المفاجأة لكنه قال: "يوم الأحد حعلن خطوبتي على شوق".

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وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل والتساؤلات بين رواد مواقع التواصل حيث قام عدد كبير من متابعيهم بتقديم التهاني لهم، إلا أن البعض قال إن الأمر مجرد مزحة وهذا واضح من الفيديو.

ولكن علق آخرون أن محسن قد يكون تعمد إثارة الجدل من أجل وجود عمل يجمعهما والترويج له بهذه الطريقة.

وكانت الفنانة الكويتية قد انتهت في الأسابيع الماضية من تصوير مسلسل "نبض مؤقت"، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هيا عبدالسلام.

كما بدأت مؤخرا في تصوير أحدث أعمالها الدرامية التي من المقرر أن تشارك في شهر رمضان 2021 وهو مسلسل "أمينة حاف" مع الفنانة إلهام الفضالة، حيث نشرت شوق الهادي مجموعة من الصور التي تجمعها مع الفنانة الكويتية الكبيرة في كواليس تصوير العمل الذي يشارك في بطولته كذلك كل من طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وعبدالله الطليحي، وتأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.