وفاة أغنى رجل في البرازيل من أصول عربية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوفاة أغنى رجل في البرازيل من أصول لبنانية جوزيف صفرا عن عمر يناهز 82 عاما وذلك لأسباب طبيعية.

وقامت صحيفة " L’Orient Le Jour" اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية بنعي صفرا والذي اعتبرته من أغنى رجال المصارف في العالم.

ونشرت الصحيفة سيرته الذاتية والتي جاء فيها أنه ولد عام 1938 في العاصمة بيروت وهو من الجالية اليهودية اللبنانية انتقل إلى البرازيل عام 1962 مع أسرته لإدارة المصرف العائلي هناك.

وبحسب الصحيفة، أصبحت مجموعة صفرا فيما بعد إمبراطورية مالية، موجودة اليوم في أكثر من 25 دولة وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" فإن جوزيف صفرا كان أغنى رجل في البرازيل وكان يحتل المركز 63 في العالم وتقدر ثروته بنحو 23.2 مليار دولار.

وتبرع صفرا بجزء من هذه الثروة لمشاريع البحوث الطبية كما حصل على منحوتات من قبل Auguste Rodin للتبرع بها إلى Pinacoteca de Sao Paulo، أحد المتاحف الرئيسية في المدينة.