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    تحويل إحدى أبرز سلسلة روايات الراحل نبيل فاروق إلى فيلم سينمائي

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    أعلن الكاتب والسيناريست المصري المعروف، أحمد مراد، عن انتهائه من تحويل إحدى أبرز سلسلة روايات الكاتب الراحل نبيل فاروق إلى عمل سينمائي.

    وقال أحمد مراد في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إنه نجح في تحقيق وصية نبيل فاروق، وتحويل سلسلة روايات "رجل المستحيل" إلى عمل سينمائي.

    وتحكي روايات "رجل المستحيل" عن رجل المخابرات المصرية، أدهم صبري، الذي ينفذ مهمات استخباراتية عديدة لخدمة وطنه وحماية العالم من هجمات الأشرار في أجهزة المخابرات المختلفة وعلى رأسها المخابرات الإسرائيلية.

    ​وتعد سلسلة روايات "رجل المستحيل" الروايات الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي، وحققت شهرة واسعة في الثمانينيات والتسعينيات.

    وقال أحمد مراد: "انتهيت من كتابة رجل المستحيل للكاتب الراحل نبيل فاروق، التي بدأت العمل فيها منذ عامين تقريبا".

    وتابع "سبق وتوقفت عدة مرات بسبب الموافقات والإنتاج والتكاليف الباهظة".

    وكان أحمد مراد قد نعى رحيل الكاتب نبيل فاروق قبل أيام، بنشره صورة تجمعه معه على حسابه عبر موقع "تويتر" قائلا: "وداعا أستاذي العزيز".

    وتوفي الروائي المصري الشهير نبيل فاروق، مساء يوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

    وكتبت ابنته ريهام في منشور على "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

    وأوضحت ريهام نبيل موعد تشييع الجنازة بقولها: "صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.. نسألكم الحضور والدعاء".

    من جانبها، نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الروائي الشهير الذي توفي عن 64 عاما.

    وأشادت الوزيرة بدور فارو في الكتابة الروائية البوليسية التي نشأ عليها أجيال في البلاد، معتبرة أنه يمثل علامة بارزة ساهمت في تشكيل وعي وفكر هذه الأجيال.

    ​يذكر أن نبيل فاروق الذي تخرج من كلية الطب، واشتهر بأعماله في الأدب البوليسي والخيال العلمي، من مواليد فبراير 1956.

    ولفاروق مجموعة واسعة من القصص معروفة باسم سلسلة روايات مصرية للجيب.

    وكتب نبيل فاروق سلاسل قصصية لاقت نجاحا واسعا في العالم العربي خاصة في أوساط الشباب بجانب الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق. ومن أبرز هذه السلاسل، ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000.

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    أخبار مشاهير, مشاهير, فيلم سينمائي, المخابرات المصرية, روايات
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