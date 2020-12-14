محمد رمضان يثير تساؤلات مواقع التواصل في فيديو جديد داخل "نقابة الممثلين"

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، ظهر فيه داخل ملعب كرة القدم التابع لنادي النقابة وسط عدد من الحضور.

وقال محد رمضان: "دلوقتي من نادي نقابتي، نقابة المهن التمثيلية، بمسقط رأسي وأفتخر محافظة الجيزة".

وحصد الفيديو ما يقارب المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بسبب إثارته للجدل، حيث اعتبرها البعض حركة أعلن من خلالها رمضان تحديه للنقابة في عقر دارها، فيما وجد البعض الآخر إنها إشارة منه وإعلان غير مباشر بنهاية المشكلة واستعادة عضويته في النقابة.

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وكان الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد كشف عن خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق، أمس الأحد، على خلفية اتهامه بالتطبيع.

وقال في تصريحات متلفزة: "الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق، أمام لجنة ضمت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وأيمن عزب".

وقال زكي إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك كونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى "ضجة إعلامية"، موضحا أن مشاركة المستشار هي الأولى له مع النقابة. ونفى علمه بتفاصيل التحقيقات قائلا: ماعرفش أي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا ما سألتش.

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".