ابنة أصالة نصري تكشف تفاصيل الصورة الأكثر جدلا لوالدتها

كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن تفاصيل الصورة الأكثر جدلا لوالدتها، التي شاركتها الجمعة الماضية.

وتضم الصورة أصالة نصري مع زوجها الأول، رجل الأعمال أيمن الذهبي، وابنتهما شام وأشقاءها، كذلك أبناء أصالة من زوجها الثاني، المخرج طارق العريان، وكتبت شام الذهبي معها: "العائلة هي كل شيء".

وأثارت الصورة الكثير من التكهنات حول عودة أصالة نصري إلى زوجها الأول، بعد قطيعة بينهما استمرت 15 عاما.

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

وعن تفاصيل الصورة، روت شام الذهبي لبرنامج "إي تي بالعربي" أن والدها دعاها في ذلك اليوم لتناول الغذاء معه، وطلب منها إحضار والدتها أصالة نصري معها، التي وافقت على الحضور.

وأكدت الذهبي أنه لم يكن على بالها أن توافق والدتها على حضور دعوة والدها.

🔴حصري: صورة جمعت أصالة بطليقها أيمن الذهبي بعد 15 عام من القطيعة... وتفاصيل الصورة الأكثر جدلاً لأصالة وعائلتها تكشف عنها شام حصرياً لET بالعربي...



التفاصيل 👇

https://t.co/sP0vU5FaMM@AssalaOfficial pic.twitter.com/OZtFoVXSne — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 13, 2020

ولفت البرنامج إلى أن علاقة أصالة بدأت تتحسن بأيمن الذهبي قبل عام، عندما زار العاصمة المصرية القاهرة بصحبة زوجته وابنتهما، واستقبلتهما المطربة السورية وابنتها شام الذهبي بكل ود وترحاب.

وأكدت شام الذهبي لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها قررت أن تكرس نفسها في عام 2020 لنشر السلام بين الجميع، كما تمنت أن تكون والدتها متصالحة مع كل الناس، لافتة إلى أن الأخيرة إنسانة طيبة للغاية.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".