هيفاء وهبي تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم بسبب رفضها لقاح كورونا

دافعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن نفسها من اتهامات وجهت لها، بعد رفضها تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وأعادت هيفاء وهبي نشر تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لا تقلل هيفاء وهبي من قيمة العلم ولا التقدم الطبي، وإنما هي تقف ضد بعض العلماء الذين أضحوا يتاجرون بالأوبئة، والأدوية غير الناجحة، فقط من أجل المصالح التجارية".

وتابعت التغريدة: "هيفاء وهبي تدافع عن قيمة الإنسان - الكائن المستعبد- الذي أصبح ضحية ومشروع اختبارات حقلية في يد الجشع العلمي!".

لا تقللّ @HaifaWehbe من قيمة العلم ولا التقدّم الطبيّ وإنّما هي تقف ضدّ بعض العلماء الذين أضحوا يتاجرون بالأوبئة، والأدوية غير الناجعة، فقط من أجل المصالح التجارية.#هيفا_وهبي تدافع عن قيمة الإنسان - الكائن المستعبد- الذي أصبح ضحيّة ومشروع اختبارات حقليّة في يد الجشع العلميّ! https://t.co/mx4ymhSu0R — ✪ محمد الخزامي📰✒ (@Medzkh) December 13, 2020

​يشار إلى أن الفنانة اللبنانية استعانت برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس، مؤكدا أن "أي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وإنما هو تجارة بحتة".

وكانت هيفاء وهبي، أثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: "40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده".

كما انضمت الفنانة السورية، نسرين طافش، إلى هيفاء، في رفض تلقي لقاح كورونا، لافتة إلى وفاة 6 أشخاص بعد تطعيمهم باللقاح. وقالت إنه لا يوجد دليل موثوق للتأكيد من شفاء المرضى بلقاح "كورونا".