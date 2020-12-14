عطل فني مفاجئ يضرب موقع وتطبيق "يوتيوب" للفيديوهات

تعرض موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، لعطل مفاجئ أثر كذلك على تطبيقه على الهواتف الذكية.

وفوجئ العديد من مستخدمي الموقع بظهور رسالة أمامهم لقرد يحمل أداة إصلاح وتقول: "عفوا، حدث خطأ ما".

#youtubedown draw monky speedrun in 9575535374505535 seconds pic.twitter.com/hKlIbNIVIz — i have never played ddr extreme♥️ (@_S_E_I_R_O_) December 14, 2020

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فقد تأثرت خدمات "غوغل" الأخرى بأعطال، منها تطبيق البريد "جي ميل" و"غوغل درايف"، بينما كانت صفحة محرك البحث الرئيسية تعمل.

وأثر انقطاع الخدمة على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع تتبع الأعطال "داون ديتيكتور"، فيما تم الإبلاغ عن مشكلات معينة في أوروبا واليابان.

وتعرض تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، التابع لشركة "فيسبوك"، الخميس الماضي، إلى خلل مفاجئ، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين.

وكشف موقع "داون ديتكتور" الأمريكي، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" غير قادرين على استخدام التطبيق.

يشار إلى أن "غوغل" تعرض لعطل كبير في شهر أغسطس/ آب، مما أدى أيضا إلى إيقاف مجموعة خدماته عبر الإنترنت و"يوتيوب"، كما تعرضت منتجاته لانقطاع أقل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.