بعد ساعة من التعطل... خدمات يوتيوب تعود للعمل

بعد عطل استمر لنحو ساعة، اليوم الاثنين، عادت خدمات شركة غوغل العالمية وعلى رأسها خدمة موقع "يوتيوب" للعمل مجددا.

وعادت خدمات الشركة الأخرى، و"جي ميل" و"غوغل درايف" بعد أن أضر العطل بآلاف المستخدمين.

وقال موقع يوتيوب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحديث... لقد عدنا ونعمل الآن، ينبغي أن تكون قادرا على الوصول إلى YouTube مرة أخرى والاستمتاع بمقاطع الفيديو كالمعتاد".

Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020

​وذكر الموقع الإلكتروني التابع لغوغل والمعني بالأعطال أن الخدمات تعمل حاليا لدى غالبية المستفيدين من خدمات الشركة.

وفوجئ العديد من مستخدمي الموقع بظهور رسالة أمامهم لقرد يحمل أداة إصلاح وتقول: "عفوا، حدث خطأ ما".

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فقد تأثرت خدمات "غوغل" الأخرى بأعطال، منها تطبيق البريد "جي ميل" و"غوغل درايف"، بينما كانت صفحة محرك البحث الرئيسية تعمل.

وأثر انقطاع الخدمة على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع تتبع الأعطال "داون ديتيكتور"، فيما تم الإبلاغ عن مشكلات معينة في أوروبا واليابان.

وتعد الخدمات التي تقدمها غوغل من الخدمات الأكثر استخداما على الشبكة العنكبوتية في أنحاء العالم.

ويبلغ عد المستفيدين من موقع يوتيوب ملياري مستفيد، حيث يشاهدون ما يزيد عن مليار ساعة من فيديوهات الموقع.

يشار إلى أن "غوغل" تعرض لعطل كبير في شهر أغسطس/ آب، مما أدى أيضا إلى إيقاف مجموعة خدماته عبر الإنترنت و"يوتيوب"، كما تعرضت منتجاته لانقطاع أقل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.