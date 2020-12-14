"لم يفهمه"... مخرج يكشف رفض عمرو دياب بطولة فيلمه الذي أصبح علامة في السينما

كشف المخرج سعيد حامد، لأول مرة، أن "الفنان عمرو دياب، كان أول من تم ترشيحه لبطولة فيلم "شورت وفانلة وكاب"، قبل أن يعتذر عنه، ويتم إسناد الدور إلى الفنان الآخر أحمد السقا.

وقال سعيد حامد، في تصريحات صحفية، إنه "جرى الاتفاق مع الكاتب مدحت العدل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بشأن كتابة فيلم سينمائي عن شخص يهوى السفاري، وذلك بعدما عُرض فيلمه "الحب في التلاجة"، للفنان يحيى الفخراني ولوسي وعبلة كامل".

وتابع أن " مدحت العدل رشح لبطولة الفيلم، الفنان عمرو دياب، كون الدور لا يتطلب مساحة تمثيلية كبيرة، فيما يعتمد على الغناء"، لافتاً إلى "أن "الهضبة" حرص على مشاهدة فيلمي "الحب في التلاجة"، قبل أن يتعاون معي سينمائياً".

وأضاف أن "الفيلم لم يحظَ بإعجاب عمرو دياب، آنذاك"، قائلاً: "مفهمش الفيلم، وقال إنه مش هيشتغل معايا عشان بيقولوا عليّا مخرج أفلام فانتازيا، ولا نصلح للتعاون سويا"، ومؤكداً أنه تفهّم وجهة نظره، ولم يغضب منه إطلاقاً، كون العمل ذا طابع خاص".

وأشار إلى أن "مشروع فيلم "شورت وفانلة وكاب"، تم تجميده لمدة خمسة أعوام، إذ طالب مدحت العدل باستئناف العمل عليه مجدداً، مع استغلال شخصية "أدريانو"، التي قدّمها أحمد السقا في فيلم "همام في أمستردام".

وقال إنه "جرى تطوير الفكرة حتى تتناسب مع طبيعة أداء أحمد السقا"، مشيداً بأداء الأخير في هذا الفيلم، والكيميا التي جمعته بالفنانة اللبنانية نور، ليصبح علامة مميزة في مشوار السقا السينمائي.

يُذكر أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" من إنتاج شركة العدل عام 2000، ومن بطولة أحمد السقا، ونور اللبنانية، وشريف منير، وأحمد عيد، وداليا مصطفى وسامي العدل، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.