امرأة تلقى مصرعها أمام زوجها وولديها بسبب "صورة سيلفي"

وسقطت روزي لومبا (38 عاما) من ارتفاع ما يقرب من 260 قدما أمام زوجها وولديها المذعورين من المشهد الذي أمامهم، وذلك بعد تسلقها حاجز الأمان الخاص ببقة شاعرية داخل محمية طبيعية لالتقاط الصورة "السيلفي" .

وكانت لومبا من كرايغيبورن تتنزه مع عائلتها في حديقة غرامبيانز الوطنية الخلابة في فيكتوريا بعد ظهر يوم السبت، عندما قررت التقاط صورة في نقطة مراقبة بوروكا، بالقرب من قرية هولز غاب، حسبما أفاد موقع "نيوز دوت كوم" الأسترالي.

Woman plunges to death in front of family at ‘perfect selfie’ spot in Australia https://t.co/bz3yIacC6O — Newsyword (@1newsyworld) December 14, 2020

وسبق للشرطة الأسترالية أن أصدرت العديد من التحذيرات للمواطنين حول مخاطر هذه البقعة الشاعرية - التي اشتهرت على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بأنها بقعة لالتقاط "سيلفي مثالية" - لكن رغم ذلك تخطت المرأة الحاجز الأمني الخاص بها، وسقطت لتلقى حتفها، بينما كان زوجها وولديهما يراقبون سقوطها وسط عجزهم عن فعل شيء لإنقاذها.

Woman plunges to death in front of family at 'perfect selfie' spot in Australia https://t.co/L7cgtbs3Wm pic.twitter.com/rCsnhkGI7f — New York Post (@nypost) December 14, 2020

واستغرق الأمر أكثر من 6 ساعات لأفراد الطوارئ لكي يتمكنوا من انتشال جثتها من التضاريس الوعرة باستخدام رافعة.

من جانبها، أكدت وزيرة الشرطة الأسترالية، ليزا نيفيل، أمس الأحد، إنه "لا توجد صورة تستحق الحياة"، وحثت الناس على البحث عن سلامتهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.