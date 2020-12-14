العثور على جثة فنانة شهيرة في ظروف غامضة

لقيت الممثلة الهندية الشهيرة أريا بانيرجي، مصرعها في ظروف غامضة، وعثرت السلطات الهندية على جثة الممثلة الشابة البالغة من العمر 33 عاما، داخل منزلها في جنوب مدينة كولكاتا.

ذكرت ذلك صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة الفنانة الشابة ملطخة بالدماء داخل منزلها، مشيرة إلى أن الشرطة الهندية اقتحمت المنزل بعد بلاغ يفيد بعدم وجودها أو ردها على أي مكالمة هاتفية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدم رد الممثلة الشهيرة على المكالمات الهاتفية دفع مديرة منزلها إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الجثة في وضع مريب.

وتابعت: "قام الطب الشرعي بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاتها بينما تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة"، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن أريا بانيرجي كانت تسكن في شقة بالطابق الثالث بمفردها دون وجود أي من أفراد عائلتها.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المقربين منها كشفوا أنها كانت تفضل عدم الخروج والاختلاط بالأصدقاء.

وتعد بانيرجي، واحدة من الممثلات الشهيرات في الهند، وظهرت في العديد من أفلام بوليوود أبرزها (ذا ديرتي بيكتشر - إل إس دي).

يذكر أن الممثلة الهندية الشهيرة أريا بانيرجي، بدأت مشوارها الفني عارضة أزياء في مومباي.