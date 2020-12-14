كوريا الجنوبية تعدم 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور... فيديو

قررت حكومة كوريا الجنوبية إعدام أكثر من 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور الذي يعد من الأمراض المعدية، التي تحملها فيروسات ذات منشأ حيواني.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، قالت فيها: "إعدام كوريا الجنوبية لأكثر من 4.4 مليون طائر من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكوري الجنوبي، الذي أوضحت أنه جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور في البلاد خلال أقل من شهرين.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم إعدام جميع الدواجن الموجودة في محيط ثلاثة كيلومترات من المزرعة التي تم اكتشاف العدوى بها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن إنفلونزا الطيور من الفيروسات حيوانية المنشأ ويمكن أن يصاب الإنسان بالعدوى من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة أو البيئات الملوثة.

إعدام #كوريا_الجنوبية لأكثر من 4.4 مليون طائر من أجل منع انتشار #أنفلونزا_الطيور pic.twitter.com/DaxjtXMHEM — CGTN Arabic (@cgtnarabic) December 14, 2020

وتابعت: "إلا أن هذه العدوى لا تؤدي إلى الانتقال الفعال لهذه الفيروسات لدى الإنسان"، مشيرة إلى أنه "لا تتوفر أي بينات تشهد على إمكانية إصابة الإنسان بالعدوى بفيروسات إنفلونزا الطيور عن طريق الأغذية المطبوخة بطريقة مناسبة".