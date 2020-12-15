عدوية يكشف لأول مرة الحادث الأليم الذي تعرض له ووضعه بين الحياة والموت

يكشف الفنان الشعبي المصري، أحمد عدوية، لأول مرة، تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض له ووضعه بين الحياة والموت.

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "عدوية يظهر في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة المقبلة وتذاع علي جزئين الجمعة والسبت عبر قناة "الحياة"، ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي، نجم الأغنية الشعبية وزوجته".

وأوضحت أن "عدوية سيكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته"، مشيرة إلى أن "زوجته ستكشف ما لا يعرفه أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسديا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أطلقت عليه".

كما سيحكي أحمد عدوية، خلال اللقاء، لأول مرة عن دور الفنانة فيفى عبده فى حياته بعد الحادث الذي تعرض له، ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه، كما يكشف السر الذي أخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ.