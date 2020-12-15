فيفي عبده ترد على شائعة وفاتها بـ"ظهور مثير"

ظهرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لوعكة صحية، وانتشار شائعات مؤخرا حول وفاتها.

ونشرت فيفي عبده، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورا مستخدمة فيها مؤثرات ، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً "هي دي النفخة الكدابة".

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده، في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتنفي شائعة الوفاة قائلة: "أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا، عاوزة أقولكم أي سوير أي لوف يو"، ليكون بذلك ردا قاطعا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا.

وشكك عدد كبير في المقطع، مؤكدين أنه قديم بسبب ظهور فيفي فيه وهي بكامل أناقتها ولياقتها وهو ما لا يتناسب مع الفيديو الذي نشرته قبل ذلك وهي على فراش المرض تطلب الدعاء، كما أن ابنتها هنادي خرجت في تصريحات صحافية أكدت أن والدتها لا تستطيع الحركة.

وكانت فيفي عبده، قد أكدت أنها "تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك"، مشيرة إلى أنها "عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي".