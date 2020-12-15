عمل فني بين الأوبرا والروك عن مسيرة طوني بلير

يقدم مسرح في العاصمة البريطانية لندن، في شباط المقبل، عملا فنيا يجمع بين الأوبرا والروك مخصصا لحياة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.

يقدم مسرح في العاصمة البريطانية لندن، في شباط المقبل، عملا فنيا يجمع بين الأوبرا والروك مخصصا لحياة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، وفقا لـ"theguardian".

ويحمل هذا العرض الممتد على مدى 45 دقيقة بعنوان "طوني!"، توقيع هارفي هيل وستيف براون.

وسيعرض بين الرابع من فبراير والسادس منه في مسرح تورباين ويروي فصولا من مسيرة بلير الذي تولى رئاسة الحكومة في بريطانيا بين 1997 و2007 والذي كان عضوا في فرقة "أغلي رومرز" للروك خلال سنوات الدراسة قبل أن يصبح السياسي الوحيد الذي قاد العماليين إلى السلطة خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية مع خطه الليبرالي المعلن.

ويشرح القائمون على هذا المشروع أنه:

"تراجيديا مضحكة تمزج الحبكة السياسية مع الدين والسلطة والرومانسية".

ويجسد العمل زوجة بلير شيري والليدي ديانا والناطق الشهير باسمه أليستر كامبل، وأيضا جورج بوش الابن وصدام حسين وأسامة بن لادن.

Tony Blair rock opera to be staged in London in 2021 https://t.co/gLhj5TycDo — Rufus Polk (@rufuspolk) December 15, 2020

الجدير بالذكر أن تولى طوني بلير تولى رئاسة الوزراء في سن الثالثة والأربعين، لكن أداءه في السلطة كان موضع انتقاد خصوصا لقيادته البلاد خلال مشاركتها في غزو العراق ضمن ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.