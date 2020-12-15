زينة تبرر انفعالها على مصور وتوضح حقيقة شروطها لحضور أي مهرجان فني... فيديو

بررت الفنانة المصرية زينة، انفعالها مؤخرا على أحد المصورين خلال حضورها إحدى حفلات توزيع الجوائز.

وقالت على هامش حضورها حفل توزيع جوائز "نجم العرب" الأسبوع الحالي، إنها شعرت بالارتباك عندما ركز أحد الأشخاص على تصويرها بكاميرا هاتفه الذكي، وأخذ ينظر إليها نظرات غريبة.

وأكدت أنها لم تنفعل على الصحفيين الذين كانوا يصورونها بالكاميرات، ولكنها شعرت أن تصويرها بكاميرا الهاتف أمر غير لائق.

وتابعت موضحة: "أنا لست رجلا لكي لا يهمني أي شيء، ومن الطبيعي أن أكون مهزوزة عندما أجد شخصا يصورني ويركز علي ويعمل "زووم" بهاتفه، وينظر لي نظرات مريبة".

من ناحية أخرى، نفت زينة في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على قناة "دبي" وضعها 3 شروط لكي تحضر أي مهرجان فني، وهي أن تتسلم جائزة أو تسلم جائزة أو أن تشارك في لجنة تحكيمه.

وأكدت أن تصريحاتها تم اجتزائها من سياقها الصحيح، وشددت على أنها قالت إنها ترغب في خدمة مهرجان بلدها السينمائي بأي طريقة، وتبحث عن وظيفة حقيقية فيه، بدلا من التواجد فيه كـ"فستان" فقط"، بحسب تعبيرها.

​يذكر أن آخر أعمال زينة الفنية كان مسلسل "جمع سالم"، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.