تسجيل
09:39 GMT15 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة المصرية زينة

    زينة تبرر انفعالها على مصور وتوضح حقيقة شروطها لحضور أي مهرجان فني... فيديو

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104492/30/1044923044_0:8:2048:1160_1200x675_80_0_0_20a52adf8b4ee74d434165b40e7990dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202012151047515520-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    بررت الفنانة المصرية زينة، انفعالها مؤخرا على أحد المصورين خلال حضورها إحدى حفلات توزيع الجوائز.

    وقالت على هامش حضورها حفل توزيع جوائز "نجم العرب" الأسبوع الحالي، إنها شعرت بالارتباك عندما ركز أحد الأشخاص على تصويرها بكاميرا هاتفه الذكي، وأخذ ينظر إليها نظرات غريبة.

    وأكدت أنها لم تنفعل على الصحفيين الذين كانوا يصورونها بالكاميرات، ولكنها شعرت أن تصويرها بكاميرا الهاتف أمر غير لائق.

    وتابعت موضحة: "أنا لست رجلا لكي لا يهمني أي شيء، ومن الطبيعي أن أكون مهزوزة عندما أجد شخصا يصورني ويركز علي ويعمل "زووم" بهاتفه، وينظر لي نظرات مريبة".

    من ناحية أخرى، نفت زينة في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على قناة "دبي" وضعها 3 شروط لكي تحضر أي مهرجان فني، وهي أن تتسلم جائزة أو تسلم جائزة أو أن تشارك في لجنة تحكيمه.

    وأكدت أن تصريحاتها تم اجتزائها من سياقها الصحيح، وشددت على أنها قالت إنها ترغب في خدمة مهرجان بلدها السينمائي بأي طريقة، وتبحث عن وظيفة حقيقية فيه، بدلا من التواجد فيه كـ"فستان" فقط"، بحسب تعبيرها.

    ​يذكر أن آخر أعمال زينة الفنية كان مسلسل "جمع سالم"، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.

    انظر أيضا:

    حكم قضائي إماراتي ضد الفنانة المصرية زينة
    اتهام الفنانة المصرية زينة بالتورط في سرقة منزل "جواهرجي"
    إصابة الفنانة زينة بسبب فيفي عبده… بالفيديو
    شاهد... لحظة سقوط الفنانة زينة فوق السلم وتناثر كل مقتنياتها
    إصابة شقيقة الفنانة المصرية زينة بنزيف حاد في المخ
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, زينة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تأثير الحلقة الماسية خلال الكسوف الكلي للشمس من بيدرا ديل أغيلا، مقاطعة نيوكوين، الأرجنتين في 14 ديسمبر 2020
    حلقات ماسية ونارية... آخر كسوف للشمس في عام 2020
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    مخاطر التباعد الاجتماعي.. ماذا يفعل في الدماغ؟
    مخاطر التباعد الاجتماعي.. ماذا يفعل في الدماغ؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك