"فيفو" تعلن عن موعد هواتفها الجديدة

أعلنت شركة "Vivo" الصينية عن موعد إطلاق هواتفها الجديدة، المعروفة بـX60.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة ثلاثة أجهزة من هذا الطراز، هي، Vivo X60؛ وVivo X60 Pro؛ وVivo X60 Pro +، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للشركة.

سيكون الطرازان الأقدمان أول من يحصل على معالج 5G الجديد Exynos 1080 من سامسونغ، المصنوع بتقنية معالجة 5 نانومتر.

وستتزود الهواتف الذكية بشاشات من سامسونغ OLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيتم تزويد الكاميرا الرئيسية بمستشعرات من زايس.

واعتمادا على الإصدار، تشتمل وحدة الكاميرا X60 على 3 أو 4 أجهزة استشعار.

ومن المقرر عرض الهواتف في 29 ديسمبر، بينما لم يتم الكشف عن تكلفتها.