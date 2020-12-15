"المملكة هيبة"... مشهد في مسلسل عربي يثير إعجاب السعوديين

ويدور المشهد حول نشوب خلاف بين طالب عراقي وطالبة كويتية الجنسية، ليتدخل هنا طالب سعودي للصلح بينهما.
وتعلق طالبة أخرى على تدخل الطالب السعودي قائلة: "طالما أن المملكة تدخلت فلن يحصل ذلك".
بعدها تتغزل الممثلة، نور الغندور، بزميلها السعودي الذي حل الخلاف بين الطالب العراقي والطالبة الكويتية قائلة: "يا خرابي على المملكة وضحكتها، المملكة هيبة وضحكتها زي العسل".
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وأشاد العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" بمضمون المشهد، ولفتوا إلى أن السعودية حتى في المسلسلات التلفزيونية رسول المحبة بين الدول العربية.
وكتب أحد المغردين على موقع "تويتر" عن المشهد: "حتى بالمسلسلات المملكة هِيبه وأساس السلام".
حتى بالمسلسلات المملكة هِيبه وأساس السلام🤍 #دفعة_بيروت pic.twitter.com/NoitKfXJm7— حياة محَمد (@TMII_3) December 13, 2020
حبيت كلامهم عن المملكة وناصر ومهند سعوديين بالمسلسل 💙💙— عبدالله#61💙 (@__a20y) December 11, 2020
#دفعة_بيروت
وأكد مغرد آخر أن المشهد هو "أحلى مقطع في المسلسل".
#دفعة_بيروت— ديلان الشمري (@wiiix80) December 11, 2020
احلى مقطع بالمسلسل اي والله المملكه هيبه 😭🇸🇦 pic.twitter.com/UtiS5jOLL3
ويعرض مسلسل "دفعة بيروت" عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، التابعة لشبكة "إم بي سي" السعودية.
ومسلسل "دفعة بيروت" هو الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة"، وتدور أحداثه في مدينة بيروت خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وهو من تأليف هبة مشاري وإخراج علي العلي، ومن بطولة مهند الحمدي ونور الغندور ومحمود نصر وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ونور الشيخ وحمد أشكناني وذو الفقار خضر.
ويسلط المسلسل الضوء على مجموعة طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشبان من مختلف الجنسيات.
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