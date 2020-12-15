"المملكة هيبة"... مشهد في مسلسل عربي يثير إعجاب السعوديين

حاز مشهد من المسلسل التلفزيوني "دفعة بيروت"، على إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تحديدا.

ويدور المشهد حول نشوب خلاف بين طالب عراقي وطالبة كويتية الجنسية، ليتدخل هنا طالب سعودي للصلح بينهما.

وتعلق طالبة أخرى على تدخل الطالب السعودي قائلة: "طالما أن المملكة تدخلت فلن يحصل ذلك".

بعدها تتغزل الممثلة، نور الغندور، بزميلها السعودي الذي حل الخلاف بين الطالب العراقي والطالبة الكويتية قائلة: "يا خرابي على المملكة وضحكتها، المملكة هيبة وضحكتها زي العسل".

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وأشاد العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" بمضمون المشهد، ولفتوا إلى أن السعودية حتى في المسلسلات التلفزيونية رسول المحبة بين الدول العربية.

وكتب أحد المغردين على موقع "تويتر" عن المشهد: "حتى بالمسلسلات المملكة هِيبه وأساس السلام".

حبيت كلامهم عن المملكة وناصر ومهند سعوديين بالمسلسل 💙💙

#دفعة_بيروت — عبدالله#61💙 (@__a20y) December 11, 2020

​وأكد مغرد آخر أن المشهد هو "أحلى مقطع في المسلسل".

#دفعة_بيروت

احلى مقطع بالمسلسل اي والله المملكه هيبه 😭🇸🇦 pic.twitter.com/UtiS5jOLL3 — ديلان الشمري (@wiiix80) December 11, 2020

​ويعرض مسلسل "دفعة بيروت" عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، التابعة لشبكة "إم بي سي" السعودية.

ومسلسل "دفعة بيروت" هو الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة"، وتدور أحداثه في مدينة بيروت خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وهو من تأليف هبة مشاري وإخراج علي العلي، ومن بطولة مهند الحمدي ونور الغندور ومحمود نصر وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ونور الشيخ وحمد أشكناني وذو الفقار خضر.

ويسلط المسلسل الضوء على مجموعة طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشبان من مختلف الجنسيات.