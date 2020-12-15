عبد الرحمن أبو زهرة يثير جدلا بتصريحه "كاد الممثل أن يكون رسولا"... فيديو

أثار الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب تحريفه أحد بيوت الشعر للشاعر المصري الراحل، أحمد شوقي.

وفاجأ أبو زهرة الحاضرين حفل تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، في العاصمة المصرية القاهرة، بتحريفه لبيت شعر أحمد شوقي قائلا إن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن، وذلك قرر أن يحرف بيت الشعر ليصبح "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا".

وبيت الشعر الأصلي مخصص لتكريم المعلم، والذي يقول: "قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا".

الممثل الكبير عبدالرحمن أبو زهرة : كاد الممثل أن يكون رسولاً pic.twitter.com/KjgLTsJKHy — زيدان نجد (@ZidaneNajd) December 15, 2020

وعلق أحد المستخدمين على موقع "تويتر" قائلا: "عبد الرحمن أبو زهرة: كاد الممثل أن يكون رسولا! هو في إيه بالضبط الناس دي عايزه إيه؟!".

عبد الرحمن أبو زهرة: كاد الممثل أن يكون رسولا.!

هو في إيه بالضبط الناس دي عايزه إيه؟! — Mohamed Salama (@Mohamed57727963) December 14, 2020

​وأثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا خلال الأشهر الماضية بشأن ما نسب إليه بأنه يشكو من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه، ولكنه أكد أن تصريحاته أسيء فهمها، معربا عن حزنه من ردة الفعل التي حدثت تجاهها.

نفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إصابته بالاكتئاب، موضحا أن بعضهم تصور ذلك بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وقال: "الناس تشكر في بشكل جميل، لكني لا أرى انعكاسا لهذا في أعمال فنية تسند لي، رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني".

وأضاف: "ربنا يصبرني على فراق زوجتي، لا أستطيع أن أعيش، هذه هي قضيتي الأصلية، أنا حاليا وحيد كنت قبل ما أذهب إلى العمل كنت أقول لزوجتي ادعي لي يا سلوى، أما الآن قبل مغادرتي للمنزل أنظر إلى صورتها وأقول لها ادعي لي يا سلوى، إنه زواج عمره 56 عاما".

وبيّن أبو زهرة لبرنامج "القاهرة الآن" أنه لم يشتك قط من عدم عمله، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية.

وتساءل الممثل المصري إن كانت هناك مؤامرة على جيله من جانب الفنانين الشباب في الوقت الحالي، قائلا: "تم اختزال الفن حاليا للشباب الذين أصبحوا يهتموا بالشكل وليس الجوهر"، وتابع: "أما نحن أصحاب التاريخ لا أحد يسأل فينا، ولو سألوا يعطونا عدد محدد من المشاهد لا تتجاوز حلقة أو حلقة ونصف".

وأشار عبد الرحمن أبو زهرة (86 عاما) إلى أنه لا يقل موهبة عن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، آل باتشينو، لافتا إلى أنه ما زال يُكتب له والفنانين الكبار في هوليوود أعمال فنية حتى الآن.

وأردف: "مستواي الفني لا يقل عن كبار الفنانين بالخارج، وأنا يؤلمني جدا الكتابة للشباب فقط، بينما نحن نجلس في المنزل".

يشار إلى أنه من بين أهم أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية مسرحية "زهرة الصبار" والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الراحل نور الشريف، والذي جسد في أحداثه دور تاجر الخردة "المعلم إبراهيم سردينة"، كما أنه لعب دور العم الشرير في النسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي.