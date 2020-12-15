الكشف عن سر "الباج الأخضر" المعلق على صدر محمد بن راشد

كشفت صحيفة إماراتية، اليوم الثلاثاء، عن سر "الباج الأخضر" الذي يعلقه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على صدره مؤخرا.

ومنذ أيام بدأ حاكم دبي في الظهور بعدد من المناسبات، معلقا "باج" (شارة) باللون الأخضر على صدره، انتشرت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سره وإلى ماذا يرمز.

واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة الأخ محمد عبدالله القرقاوي ليبدأ المجلس عامه الجديد في ٢٠٢١ برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات .. الامارات الأولى عالمياً في ١٢١ مؤشر رئيسي .. والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة pic.twitter.com/YgmLYnoH0s — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020 وضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها .. التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً .. والذي سيتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة . pic.twitter.com/I4xglbOnRD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2020

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هذا الباج" يأتي في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس كورونا.

ويشير "الباج"، بحسب المصدر ذاته إلى أن حامله أكمل برنامج التطعيم ضد الفيروس، وحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بنجاح، وهو البرنامج المكون من جرعتين بفارق يصل إلى نحو شهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن ابن راشد كان قد تلقى قبل أيام الجرعة الثانية من اللقاح، فيما كان قد نشر صورة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو يتلقى الجرعة الأولى.

وأوضحت أن حاكم دبي ارتدى "الباج" تقديراً لجهود الطواقم الطبية والمساندة، التي تكافح انتشار فيروس كورونا في الإمارات.