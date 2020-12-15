متحف بريطاني يثير ضجة كبيرة بمنشوراته على "تيك توك"

قام متحف "دادلي بلاك لايف" بنشر بعض مقاطع الفيديو المثيرة للاهتمام على "TikTok"، مما جعله أشهر متحف على المنصة.

على سبيل المثال، شاهد أكثر من مليوني شخص مقطع فيديو حديثا بعنوان "جد العشرينيات"، وهو رقم قياسي عالمي للمتاحف على "TikTok"، كما تقول آبي بيرد، مديرة الاتصالات في المتحف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

​وأكدت بيرد أنها لم تكن تتوقع مثل هذا النجاح عندما أنشأت حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي في آب/ أغسطس من هذا العام.

قالت بيرد: "أتذكر أنني كنت أعتقد أنني سأكون سعيدة إذا كان لدينا 10000 مشترك في عيد الميلاد".

​وحققت بيرد هدفها بعد المنشور الثاني، حيث نشرت مقطع فيديو لممثلين يتجولون في شوارع متحف المدينة.

وأوضحت بيرد أيضًا أنها اتخذت قرارًا بالانضمام إلى المنصة خلال أول فترة تفشي لوباء كورونا. وقرر زملاؤها دعمها في الحجر الصحي من خلال المنصة.