"أصبح كائنا حراً".. كاتبة سعودية تحتفي بـ "انتهاء رحلة العنف ضد الضب"

احتفت كاتبة سعودية، بما سمته "انتهاء رحلة العنف ضد الضب"، مع الحديث عن فرض السلطات غرامة ضد صيد الحيوان.

والضب هو نوع من الزواحف تشتهر به شبه الجزيرة العربية، ويقبل الكثير من الشباب السعودي على صيده، فيما يقوم البعض بتعذيبه، أو صيده بالإغراق والكهرباء.

وكانت السلطات السعودية قد حددت أوقاتا من كل عام لصيد الحيوان خوفا من انقراضه.

وقالت الكاتبة هيلة المشوح، في تغريدة بحسابها على تويتر: "انتهت رحلة العنف ضد "الضب" وأصبح كائناً حراً يجوب الصحراء بكل ثقة وشموخ".

وأرفقت المشوح الكاتبة في صحيفة "عكاظ" و"الاتحاد" الإماراتية، تغريدتها بصورة لقائمة غرامات على الصيد البري تجري دراستها في المملكة كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد نشرتها أمس.

انتهت رحلة العنف ضد "الضب" وأصبح كائناً حراً يجوب الصحراء بكل ثقة وشموخ. pic.twitter.com/xfconG3geq — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) December 15, 2020

وتضم القائمة غرامة قدرها 3 آلاف ريال (نحو 800 دولار) على صيد حيوان الضب، مع دفع غرامة تعويضية 10 آلاف ريال (2670 دولار)عن صيد كل حيوان واحد.

فيما تصدر القائمة المها العربي بغرامة صيد 70 ألف ريال (نحو 18700 دولار)، وغرامة تعويضية 300 ألف ريال (حوالي 80300 دولار) عن كل واحدة.