مدحت العدل يعلن رسميا ترشحه لانتخابات رئاسة نادي الزمالك

وقال العدل، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليا وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق ان شاء الله".

وكان العدل، أعلن مساء السبت الماضي، حسم موقفه بالترشح على منصب رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة. وقال، في تصريحات مع تلفزيون "النهار"، إنه سيترك عمله الخاص للتركيز في منصبه الجديد حال النجاح في انتخابات رئاسة نادي الزمالك، مؤكدا أنه يتشرف أن يتواجد أحمد وأمير مرتضى معه في القائمة الانتخابية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية نهاية الشهر الماضي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.

فيما كشف مرتضى منصور، أنه "يجهز مفاجأة قاسية للرد على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلسه بسبب وجود مخالفات مالية". وقال، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "أجلت الرد على إدعاء المخالفات الوهمية إلى ما بعد مباراة الفريق أمام الطلائع حتى لا أشغل اللاعبين".