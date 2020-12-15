الفنانة المصرية حسناء سيف الدين تتصدر "التريند" بعد إعلان إصابتها بـ5 أورام في الرقبة

تصدرت الفنانة المصرية، حسناء سيف الدين، قمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي وفي محرك البحث "غوغل"، بعد إعلان إصابتها بـ5 أورام في الرقبة.

وكانت الفنانة حسناء سيف الدين أثارت تعاطف الكثيرين، بعدما أعلنت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" عن إصابتها بـ5 أورام بالغدة الدرقية في رقبتها.

وقال موقع "مصراوي" إن الفنانة حسناء سيف الدين أعلنت قبل قليل أيضا تأجيل الجراحة، التي كان من المقرر أن تخضع لها، بسبب ارتفاع نسب التجلطات الدموية لديها.

حسناء سيف الدين:«الفحوصات كشفت 5 أورام في رقبتي وفي انتظار جراحة »#صدى_البلدhttps://t.co/n0CpbzlauB — صدى البلد (@baladtv) December 14, 2020

​وقالت حسناء سيف الدين، بحسب التقرير: "اعتذر لكل من حاول التواصل معي أو بعث لي رسائل على فيسبوك أو واتسآب، ولم اتمكن من الرد عليهم، لأني كنت أمر بيوم عصيب ومتعب جدا".

وتابعت حسناء سيف الدين، قائلة: "اكتشف الأطباء أن لدي 5 أورام بأحجام مختلفة في الرقبة، وللأسف موضوع الجراحة مؤجل أيضا لحين تحليل عينة والتأكد إذا ما كان حميد أم خبيث".

​وأكملت الفنانة الشابة، قائلة: "كما تم تأجيل الجراحة لأن الأطباء اكتشفوا أن نسبة التجلطات لدي مرتفعة جدا، وهذا أهم مسألة في أي جراحة وأمر لم يكن في الحسبان".

الفنانة حسناء سيف الدين تروي أصابتها بالورم مرتين https://t.co/tT65gWA2DO #AmadPS @Hasnaa_saifdeen — Amad Media أمد للإعلام (@amadps) December 15, 2020

​واستدركت حسناء سيف الدين: "أعطاني الأطباء أدوية وعقاقير لسيولة الدم، وقمت بعمل تحاليل جديدة للتجلطات، ووجدوها على الرئة، ولا أعلم من أين أتت أنا أمارس الرياضة وعمري ما تناولت السجائر ولا اشتكيت من صدري".

وأتمت بقولها: "تم حجزي في المستشفى لحين انتهاء الفحوصات وحسم مسألة التجلطات، ويجد الأطباء حل لمسألة الرقبة".

يذكر أن الفنانة حسناء سيف الدين، شاركت في الآونة الأخيرة في أكثر من عمل فني، آخرها مسلسل بعنوان "هي" من بطولة وفاء عامل وآيتن عامر، ومنذر ريحانة، ومنة فضالي، وحجاج عبد العظيم، وعايدة رياض ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.