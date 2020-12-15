مطرب سعودي ينشر فيديو له... والجمهور يشبهه بالممثل الأمريكي براد بيت

شارك المطرب السعودي، رابح صقر، جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال تحضيره لألبومه الجديد.

وظهر رابح صقر بشكل جديد في أثناء التحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه في الأسواق عام 2021، حسب موقع "ET" بالعربي.

تداول مستخدمو #السوشيال_ميديا صوراً للفنان السعودي #رابح_صقر بإطلالة مختلفة تماماً، لم يشاهدوها له من قبل، وقارنه البعض بإطلالة الفنان العالمي #براد_بيت، فيما رآى آخرون بأن إطلالته التقليدية أفضل، رافضين هذا التغيير#مشاهير #نجوم #اخبار_الفن pic.twitter.com/occwSCVBhh — 24.ae | منوعات (@24Entertain) December 15, 2020

وقارن المتابعون بين شكل رابح صقر الجديد، والممثل الأمريكي براد بيت، بعد أن ظهر بملابس وتسريحة شعر قريبة الشبه من شكل الممثل الأمريكي.

وبينما اعتبر بعض متابعي رابح صقر أن طلته الجديدة تقليدية ومعتادة، يرى آخرون أنها جديدة ولافتة للنظر.