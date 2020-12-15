مطرب سعودي ينشر فيديو له... والجمهور يشبهه بالممثل الأمريكي براد بيت

وظهر رابح صقر بشكل جديد في أثناء التحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه في الأسواق عام 2021، حسب موقع "ET" بالعربي.
تداول مستخدمو #السوشيال_ميديا صوراً للفنان السعودي #رابح_صقر بإطلالة مختلفة تماماً، لم يشاهدوها له من قبل، وقارنه البعض بإطلالة الفنان العالمي #براد_بيت، فيما رآى آخرون بأن إطلالته التقليدية أفضل، رافضين هذا التغيير#مشاهير #نجوم #اخبار_الفن pic.twitter.com/occwSCVBhh— 24.ae | منوعات (@24Entertain) December 15, 2020
وقارن المتابعون بين شكل رابح صقر الجديد، والممثل الأمريكي براد بيت، بعد أن ظهر بملابس وتسريحة شعر قريبة الشبه من شكل الممثل الأمريكي.
#رابح_1_1_2021@RabehSaqer pic.twitter.com/Pwxx8z2wqY— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 14, 2020
وبينما اعتبر بعض متابعي رابح صقر أن طلته الجديدة تقليدية ومعتادة، يرى آخرون أنها جديدة ولافتة للنظر.
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