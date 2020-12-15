يحصد بها أول مليون في أقل من 24 ساعة... فضل شاكر يتصدر الترند بسبب أغنيته المصرية

تصدر الفنان اللبناني، فضل شاكر، محرك بحث "غوغل"، اليوم الثلاثاء، عقب طرحه أغنية جديدة باللهجة المصرية.

والأغنية تحمل اسم "إبقى قابلني"، وهي كلمات الشاعر عمرو المصري، ومن ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي لعمرو الخضري، ومن إنتاج فضل شاكر.

وطرح فضل شاكر أغنيته الجديدة باللهجة المصرية تلبية لرغبة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما صرح به عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وحققت أغنية "إبقى قابلني" أول مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لفضل شاكر على "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة من طرحها.

​ويأتي طرح فضل شاكر للأغنية المصرية "إبقى قابلني" بعد أسابيع من طرحه أغنية باللهجة الخليجية هي "للحين عايش".

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وأغنية "للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، ومن ألحان عبد القادر هدهود، والتوزيع الموسيقي لأحمد أسدي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام إياد النقيب.

وحصدت أغنية "للحين عايش" 2 مليون مشاهدة في أول يوم من طرحها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وتشهد الفترة الحالية نشاطا فنيا لفضل شاكر، إذ أعاد طرح الأغنية الشهيرة "ذهب الليل" بتوزيع موسيقي جديد، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والتي هي من أغاني الفنان المصري الراحل، محمد فوزي.

يذكر أن فضل شاكر احتفل بزفاف نجله محمد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي عقد قرانه على فتاة لبنانية اسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا الاثنين الماضي، بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.