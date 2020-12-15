بعد 10 أشهر من اختفائها... الكشف عن سر يتعلق بالممثلة رولا محمود

أفصح الناقد الفني، محمود قاسم، أمس الاثنين، عن سر يتعلق بالممثلة المصرية، رولا محمود، التي مازالت مختفية بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد قبل 10 أشهر، والمقيمة في بريطانيا.

وكشف قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث" المصرية، أمس الاثنين، أنه كان قريبا من رولا محمود، وأنه بخلاف إصابتها بـ"كورونا" فقد كانت تعاني من مرض السرطان.

ولفت إلى أنها طلبت منه في آخر رسالة تلقاها منها الدعاء لها بالشفاء.

وأضاف محمود قاسم أن آخر اتصال جرى بينه وبين رولا محمود كان قبل عامين، ولم يتوقف خلال تلك الفترة عن السؤال عنها ومحاولة الاطمئنان على صحتها، ولكنها هي من "قطعت الخيوط بينهما"، بحسب تعبيره.

وأكد أنه يعزها جدا لإيمانه الشديد بموهبتها الفنية.

وكانت نقابة الممثلين المصريين أكدت الأسبوع الحالي أنها لا تعرف شيئا عن الممثلة المختفية رولا محمود لكونها غير تابعة للنقابة، وبالتالي لا تملك أي معلومات بشأنها أو بخصوص أفراد عائلتها أو معارفها في مصر للتواصل معهم من أجل الاطمئنان عليها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ومع تزايد مزاعم وفاتها في بريطانيا بفيروس "كورونا" المستجد، أعلن "الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا، اليوم السبت، أنه سيتابع موضوع اختفاء رولا محمود، موضحا أنه سيجري عدد من الاتصالات لمعرفة حيثيات الواقعة ومتابعة أسباب اختفائها.

وكان آخر الأعمال الفنية لرولا محمود قبل مغادرتها بريطانيا، الجزء الأول من مسلسل "كيد النسا" في عام 2011، وهو من بطولة سمية الخشاب.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت في شهر يونيو/ حزيران عن اختفاء الممثلة رولا محمود، التي تعد أول فنانة مصرية أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه لا توجد وسيلة اتصال بين نقابة الممثلين المصريين والممثلة رولا محمود نظرا لسفرها وغيابها عن مصر منذ 8 سنوات، واستقرارها في بريطانيا.

وكان آخر ظهور لرولا محمود عبر مواقع "السوشيال ميديا" في 24 مارس/ آذار، وقتما أعلنت، من لندن، عن إصابتها بفيروس "كورونا".

وغردت وقتها على موقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت قائلة: "للأسف النظام الصحي هنا حالا (في بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وشاركت رولا محمود، الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح.